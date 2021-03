Desbaratan fiesta clandestina con 500 personas organizada por hijo de Mónica Gonzaga.

Este sábado, cerca de las 4.30 de la mañana, la policía uruguaya desbarató una fiesta clandestina con 560 personas en la casa de un ciudadano argentino en la localidad de Sauce de Portezuelo, cerca de Punta del Este. Resultó ser el hijo de Mónica Gonzaga, Adriano Sessa.

Según medios locales, no se respetó ningún protocolo por la pandemia de coronavirus.

A través de la red social Instragram, los efectivos policiales y el personal municipal lograron llegar al lugar y se dieron con una gran cantidad de botellas en el piso y en mesas de plástico.

La fiscalía ordenó incautar los equipos de música.

“Había más de 500 personas, cero protección, una falta total de responsabilidad por lo que está viviendo el país” por la pandemia de coronavirus, declaró a TN el coordinador de la Dirección General de Higiene y Medio Ambiente de la Intendencia de Maldonado, Carlos Medina.

“La intendencia por su parte ahora va a aplicar sanciones, a la espera de que la Justicia resuelve el caso”, agregó. El ciudadano argentino “se presentó como propietario y firmó como propietario, pero no sabemos si es un residente que está todo el año”, indicó Medina.

Desde el inicio de la pandemia, las autoridades desarticularon unas 30 fiestas clandestinas en la zona, precisó Medina. “En general se organizan a través de las redes y a veces se pagan entradas por medios electrónicos”, sostuvo el funcionario.

Para frenar los contagios, el Parlamento uruguayo aprobó el jueves extender el límite al derecho de reunión por 120 días más.