Alexander Caniggia y Mariana Nannis.

Desde que blanqueó su separación con Claudio Paul Caniggia, con varios escándalos de por medio y el casamiento del exfutbolista con la periodista Sofía Bonelli, Mariana Nannis mantuvo oculta su vida amorosa. Sin embargo, de visita al estudio de "Minuto para ganar", Alexander Caniggia, uno de sus hijos, habló sobre su estado sentimental.

“¿Tu madre tiene novio?”, quiso saber Marley. Y el participantes de "MasterChef Celebrity" respondió sin dar vueltas: "¿Sabés que no sé? Le pregunto si tiene algún noviecito y no me dice nada. Para mí tiene algo, anda picoteando por ahí”. Además el mediático contó que Nannis está viviendo en Estados Unidos y aunque están en contacto permanente, ella no sigue sus pasos en el reality de cocina. "No ve nada, pero me pregunta: ‘¿la rompiste?’. Obvio que le digo que la rompí”, cerró el joven de 28 años, que está distanciado de su padre.

En los últimos días, Mariana rompió el silencio desde Miami e hizo graves acusaciones en contra de su exmarido, con quien estuvo más de tres décadas en pareja. “Me vine acá a Miami para refugiarme porque Argentina es un país peligroso porque yo denuncié a todos los que hicieron negocios con mi marido. Tengo todos los contratos de los negocios que hizo mi marido con Macri.

No estamos hablando si dejé o no solo a mi hermano, esas son pavadas de una psicópata enferma mental”, empezó, en diálogo con "Hay que ver". Y acusó al "Pájaro" por violencia de género y abuso sexual: “Yo estoy reclamando por los 33 años en los que este hombre me cag... a trompadas y me cog… a la fuerza. ¿Estás escuchando lo que te estoy diciendo? Yo era una víctima de mi puto marido que era Claudio Caniggia al que siempre cuidé, siempre protegí y siempre protegí a mi familia”.

Además, aseguró que lo internó tres veces "por drogadicto perdido". "Tengo todas las pruebas y no te estoy contando pavadas ¿okey? Las tengo bajo un notario y con los sellos de La Haya, lugar donde yo interné al señor Claudio Paul Caniggia”, disparó. Y concluyó: “Él tendría que estar preso porque yo tengo testigos de todas las veces que me pegó y abusó de mí. Segundo, hizo negocios ilícitos y tendría que estar preso y no lo tendrían ni que dejar salir del puto país que es Argentina. Si él no hubiera estado al lado suyo no hubiera jugado ni a la bolita”.

En octubre pasado, Mariana denunció amenazas y solicitó custodia para ella y para sus hijos luego de haber sido interceptada por un auto y una moto en el barrio porteño de Recoleta, y amenazada por uno de los conductores, que tenía una navaja. "Nannis teme realmente por su vida y la de sus hijos que se encuentran en Argentina, pues no considera que se trate de un hecho aislado sino más bien una consecuencia directa de las denuncias efectuadas contra miembros de la anterior administración en la que se encuentra involucrado el propio Mauricio Macri, entre otros", argumentó Carlos Broitman, uno de sus abogados, en el escrito que presentó en la Justicia, haciendo referencia a la que la mediática presentó en 2019 ante el fuero federal contra Claudio Caniggia, acusado de realizar negociados con el gobierno del ex presidente Mauricio Macri, entre los cuales se encontraría la causa de los Parques Eólicos, donde la Justicia investiga al Grupo Macri.