Descarga del nuevo lote de vacunas. Canal 26.

A las 16.50 hs. de este lunes aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza el vuelo AR1063 de Aerolíneas Argentinas proveniente de la ciudad de Moscú que trajo a bordo 500.000 dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus a la Argentina.

El nuevo lote de vacunas está conformado por 300.000 dosis del componente 1 y 200.000 dosis del componente 2.

Con la llegada de estas 500.000, Argentina cuenta con 4.880.540 de dosis.

Las dosis, luego del procedimiento de desaduanaje, recepción, control térmico, conteo, fraccionamiento y acondicionamiento, serán distribuidas a las 24 jurisdicciones en los próximos días, tras la autorización de uso de la ANMAT.

Según el Monitor Público de Vacunación, el registro online del Ministerio de Salud que muestra en tiempo real el operativo de inmunización en todo el territorio argentino, hasta esta mañana ya son 3.142.444 las vacunas aplicadas, 2.535.054 personas recibieron la primera dosis y 607.390 ambas.

El vuelo se realizó de forma directa en aproximadamente 18 horas, lo que posibilitó ampliar la capacidad de frío de los distintos contenedores, y reducir la duración del viaje para evitar cambios de aviones y esperas en diferentes aeropuertos.

Aterrizaje del avión de Aerolíneas Argentinas en Ezeiza. Canal 26.

Descarga de las vacunas. Canal 26.