Detuvieron a sospechoso por el crimen de la psicóloga social en Ramos Mejía Foto: captura de video.

Alejandro Miguel Ochoa fue capturado en un allanamiento que se llevó a cabo en Hortiguera y Lamadrid, en Castelar, partido de Morón por asaltar y asesinar a una mujer en Ramos Mejía.

El hombre de 55 años había dejado la cárcel de Batán en octubre de 2020 beneficiado por las liberaciones en la pandemia del coronavirus, pese a tener dos condenas por ocho robos bajo la misma modalidad, todos a mujeres.

María Rosa Daglio, la víctima, tenía cuatro hijos y dos nietos y fue asaltada en la tarde del viernes cuando caminaba por la vereda, en Belgrano al 300, Ramos Mejía. El delincuente le arrebató la cartera y la mujer cayó violentamente al suelo.

Aunque en un primer momento se dijo que había sufrido un infarto, la autopsia reveló que la psicóloga falleció por una hemorragia interna.

Tras el violento episodio, autoridades policiales relevaron las cámaras de seguridad de la zona. Observaron a un hombre robusto, con ropa negra y zapatillas amarillas y con casco de color blanco, manejando una motocicleta tipo Gilera YL- 200 gris sin patente, a contramano y sobre la vereda.

Un llamado anónimo al 911 permitió que el atacante fuera identificado. También se informó el barrio donde vivía el sospechoso, en Merlo.

La causa quedó caratulada como "homicidio en ocasión de robo". Interviene el fiscal Federico Medone, de la UFI temática de Homicidios, de La Matanza.