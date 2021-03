Luis Brandoni.

El actor Luis Brandoni fue invitado a La Nación+ donde defendió al expresidente Mauricio Macri tras las críticas por su libro: "Me parece que el Gobierno le tiene miedo, no hay un día que no hable de él. No sé si es tan importante Macri, pero si lo mencionan tanto por algo debe ser".

"No fueron muchos los presidentes que dejaron testimonios escritos. Es bueno que deje su parecer y su autocrítica. Cosa que otros partidos como el peronismo, por ejemplo, nunca hizo. Yo tengo casi 80 años y nunca escuché un peronista decir ‘nos equivocamos en algo. Le podrían preguntar a algún peronista a ver si hacen alguna autocrítica", expresó.

“Los más altos funcionarios del Gobierno nacional han perdido la vergüenza del todo. No tengo palabras para explicar esto porque están jugando con la vida de la gente. Es algo incalificable. La verdad, es algo ignominioso lo que estamos viviendo”, comentó.

Noticias relacionadas

“Desde el advenimiento de la democracia no se ha visto una cosa igual. A pesar de que tuvimos muchos escándalos, como las privatizaciones de todas las empresas del Estado, que fueron un escándalo, no llega a esto porque acá está en juego la vida de la gente”, aseveró.

“Ellos privilegian a algunos amigos en desmedro de la posibilidad de que alguien se muera por no poder tener la vacuna, porque además las vacunas no sobran”, señaló.

Para Brandoni el peronismo “no tiene vocación democrática”. “No la tuvo nunca desde el año 45 hasta ahora y no la va a tener, no la va a adquirir”, planteó. “Cree que la sociedad le debe a ellos todo, pero esto se va a terminar de la mejor manera, porque la sociedad argentina no está dispuesta a dejarse atropellar una vez más”, cerró.