Brutal asalto a joyería en Villa Devoto: golpearon a la dueña y escaparon con joyas.

Este lunes se dieron a conocer las imágenes de los momentos de tensión y miedo en una galería ubica en pleno centro de Villa Devoto, a pocas cuadras de la estación de trenes, donde se produjo un hecho de inseguridad. Fue cuando tres delincuentes robaron una histórica joyería.

Los asaltantes actuaron rápido, a cara descubierta y se escaparon con algunas alhajas, tal como informaron desde la joyería.

Todo ocurrió el pasado lunes 15 de marzo. Por estas horas, un vecino compartió el video en el portal de Periodismo Ciudadano donde se ve claramente el accionar de los asaltantes.

Según se conoció, el comercio funciona hace más de 35 años en el lugar. Esta fue la primera vez que sufre un robo de estas características.

En el video se ve cómo los delincuentes entraron a la joyería Nigro por la puerta que da a la calle Nueva York al 4100 de la “Gran Galería Devoto”: con gorras, barbijos y dos ellos guantes blancos. Uno de ellos rompió el mostrador.

En el interior del local estaban el dueño y su hija. El robo duró pocos segundos. La mujer quedó en medio del escape, tal como muestra el video de seguridad.

"A mi papá lo redujeron y yo estaba en una oficina ubicada unos metros más atrás. Cuando vi lo que pasaba activé la alarma. Se asustaron y escaparon. Pero antes rompieron los vidrios del mostrador y nos robaron algunas alhajas", contó Cecilia a los medios.

En el video se ve cómo la mujer es arrastrada por el piso junto a los ladrones hasta la vereda de la calle. Pero no se supo si los delincuentes la empujaron o ella se agarró del brazo de uno de ellos. Luego se levantó y volvió a la galería corriendo para avisar a los custodios, que sólo pudieron ver cómo se escapaban los asaltantes.