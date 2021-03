Ataque a la mujer en Ramos Mejía.

Una de las hijas de María Rosa Daglio, la psicóloga social asesinada por un "motochorro" en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, dijo hoy que el arresto del sospechoso es "un poco de respiro entre tanto dolor" y cuestionó que el delincuente estuviera en la calle a pesar de que tenía que cumplir una condena de prisión por otro hecho similar.

“Este motochorro, que fue el que asesinó a mi mamá, había sido beneficiado por este Gobierno por la pandemia; millones de causas tenía, un prontuario extenso y sin embargo lo largaron a la calle”, lamentó en diálogo con radio Mitre.

"Es lo que queríamos, hacer Justicia por mi mamá; pedimos ahora cadena perpetua", expresó Pilar, hija de Daglio, en declaraciones al canal Todo Noticias.

"Tiene un prontuario extenso, un montón de causas por la misma modalidad, la última vez fue por una fractura en un brazo de una chica. Lo condenaron a ocho años y a los cuatro salió. esa chica tuvo un poco más de suerte que mi mama y cayó con el brazo, no con la cabeza", continuó la joven.

Pilar dijo que la zona de Ramos Mejía es "insegura", que su madre ya había sufrido otros episodios y que "vivía todo el tiempo con miedo".

Por tal motivo, volvió a convocar a la marcha prevista para el viernes 26 próximo a las 19 en Avenida de Mayo y Rivadavia, de esa localidad del partido de La Matanza.

"Vamos a seguir para pedir perpetua y pedir por todos los que quedamos y por todos a los que les pasó", concluyó Pilar.