Se publicó el trailer de la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie".

A casi tres años del estreno de la primera temporada de "Luis Miguel, la serie", Netflix publicó el trailer de la segunda parte de la historia que narra la vida del artista mexicano, que estará disponible para sus usuarios a partir del 18 de abril y cada domingo habrá un nuevo capítulo.

En poco más de dos minutos, el avance marca cuáles serán los ejes principales de la biopic que estará narrada en dos líneas de tiempo: la búsqueda de su madre, Marcela Basteri; su relación con Michelle Salas, su hija fruto de su relación con Stephanie Salas, y los problemas de salud que le impiden disfrutar de sus actuaciones sobre el escenario.

La historia de uno de los más grandes ídolos de la música pop continúa con giros y cambios dramáticos, además de nuevos personajes. En la cima de su éxito en los noventa, Luis Miguel (Diego Boneta) queda a cargo del cuidado de sus hermanos tras la muerte de su padre e intenta enmendar la relación con su novia Érika (Camila Sodi). Hugo López (César Bordón), representante y figura paterna para 'Micky', lucha contra el cáncer, y un nuevo representante, Patricio Robles (Pablo Cruz Guerrero), agita las cosas en la agencia de talentos. Mientras intenta descifrar la misteriosa desaparición de su madre, "El sol" sana su propia herida paterna al reconectarse con su hija distanciada, interpretada por la argentina Macarena Achaga, a quien no ve desde hace más de una década.

No puedo más de la emoción de anunciarles que formo parte de la Segunda temporada de #LuisMiguelLaSerie #LuisMiguelLaSerie2 😱♥️. Les presento a Lucia Miranda!! 18/4 en @NetflixLAT @CheNetflix @NetflixLAT pic.twitter.com/n8LppeGxpB — Luz Cipriota (@CipriotaLuz) February 24, 2021

Otra argentina que se suma al elenco es Luz Cipriota, quien interpretará a la exmodelo Lucía Miranda, quien estuvo casada con Hugo López y vivió de cerca los primeros años de la carrera del cantante. "No puedo más de la emoción de anunciarles que formo parte de la segunda temporada de #LuisMiguelLaSerie. Les presento a Lucía Miranda!!", escribió la actriz en sus redes sociales. Por su parte, Achaga también compartió su emoción: "No tengo palabras para empezar a describir lo que siento. Tengo el corazón rebasado. Me inunda de agradecimiento, de honor y respeto. Nada de esto sería posible sin las personas que están a mi lado, ayudándome a construir el camino".