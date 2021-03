Darío Martínez.

El secretario de Energía, Darío Martínez, aseguró en el Congreso nacional que el Gobierno quiere tener un régimen de biocombustibles en el que "se logre la mayor sinergia" que permita cuidar los puestos de trabajo que genera en gran parte del país y resguardar el impacto en el medio ambientE.





Al exponer ante la comisión de Energía que conduce Omar Félix (Frente de Todos), el funcionario señaló que la Ley de Biocombustibles "es una gran herramienta que se tomó en 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, y hoy se está analizando el vencimiento de ese régimen".

"El objetivo del Gobierno nacional es dar un esquema donde se logre la mayor sinergia. Siempre mirando y cuidando mucho cada puesto de trabajo, el impacto medioambiental y el impacto en la vida de nuestros vecinos y vecinas”, definió en torno al debate por el futuro del sector.





Martínez recordó que en octubre al asumir la Secretaría de Energía "se recompuso el precio en medio de la pandemia" y en diciembre el Gobierno y la industria se volvieron a reunir "para lograr un sendero de precios de enero a mayo" que se encuentra en desarrollo.



El funcionario dijo también que se debe diferenciar a las pymes y empresas integradas de los grandes grupos, al señalar que se debe tener en cuenta "la protección de aquellos a los que en 15 años de régimen no les alcanzó para desarrollarse”.





Especialmente, remarcó “la distinción necesaria que debe hacerse entre los diferentes tipos de cultivos que participan de la producción, como es el caso del bioetanol elaborado a partir de la caña de azúcar que, a diferencia del maíz y la soja, carece de un mercado de exportación”.

“Además de tener en cuenta la situación de la caña de azúcar, un nuevo marco normativo deberá también tener en consideración los posibles vaivenes en la cotización de los commodities, encontrando algún tipo de esquema de equilibrio que evite afectar el costo de vida de nuestra población”, precisó.





Finalmente, en el marco de la necesidad de hallar nuevos consensos que impulsen la actividad y tengan en cuenta la situación específica de los diversos integrantes de la cadena de producción, Martínez abogó por “la creación de una comisión multisectorial en la que participen todos los actores involucrados”.





Durante la reunión, que se extendió por tres horas, diferentes cámaras del sector expusieron sus puntos de vista sobre el tema y diputados de la oposición pidieron una prórroga acotada en el tiempo de la legislación actual.





Los radicales Fabio Quetglas y Atilio Benedetti y el republicano Omar de Marchi coincidieron en la necesidad de que haya una nueva legislación, al tiempo que pidieron al oficialismo parlamentario que mientras tanto prorrogue la nueva ley, “al menos hasta fin de año”.





El también radical Gustavo Menna advirtió sobre el desarrollo de la reunión: “Ahora se da por hecho la existencia de otro proyecto de ley, que no tiene estado parlamentario. Evidentemente alguno de los representantes de las cámaras del sector privado lo conocen, mientras que nosotros no lo conocemos”.





“Incluso se habla en trascendidos periodísticos de un proyecto de ley que establece una suerte de discriminación, donde algunos siguen promocionados y otros no, y esto lógicamente genera inquietud en el sector, en los trabajadores, en las provincias involucradas”, agregó.





"En orden a la transparencia no parece lo más indicado, este debería ser el ámbito para discutir los proyectos de ley si los hubiera. Pero por el momento no lo hay y lo que hay cierta urgencia por tratar un régimen de promoción que vence”, dijo Menna.





En ese sentido, los bloques opositores de diputados de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal decidieron hoy unificar los pedidos de sesión especial presentados por esos espacios para el jueves próximo y buscarán debatir el proyecto que prorroga la ley de biocombustibles hasta el 31 de diciembre de 2024.





Si bien ambos sectores habían solicitado por separado debatir el proyecto el próximo jueves, en las últimas horas enviaron un pedido unificado al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para realizar una sesión especial conjunta ese mismo día a las 11.30 con ese único tema en la agenda.





Entre los oficialistas que hablaron en la reunión de esta tarde, el santafesino Marcos Cleri, aclaró: “Se está construyendo un proyecto de ley de diálogo y consenso para que el cien por ciento de nuestras pymes que han invertido y generan valor agregado tengan la posibilidad de tener mercado, precio, cupo y una autoridad de aplicación”.





En ese sentido, su coprovinciano Germán Martínez añadió: “Venimos a este debate con nuestras verdades relativas. El consenso no tiene por qué ser unanimidad, necesitamos avanzar frente a una ley que tenga consenso quizá sabiendo que no podremos lograr la unanimidad”.