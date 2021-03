Captura del choque.

Un impresionante choque ocurrió la madrugada del día de hoy en Banfield. Como puede observarse en el video, un patrullero circulaba por la calle Las Heras cuando cruzó, sin balizas, un semáforo en rojo, y fue embestido de lleno por un camión de reparto de diarios que circulaba por la Avenida Santa Fe.

Según informaron a NA, el patrullero era conducido por una policía mujer que se llevó la menor parte del accidente, quedando con politraumatismo y fractura de pelvis. Su compañero, sufrió la peor ya que debió ser trasladado urgente al hospital Gandulfo por un pulmón perforado.

Las impactantes imágenes del video revelan cómo el patrullero quedó incrustado en la casa de un vecino del barrio, rompiendo medidor de luz, gas y las rejas de su casa, “yo estaba durmiendo y sentí una explosión. En esta esquina siempre chocan. Nadie respeta ni el semáforo, ni nada, no tienen conciencia. Vi el patrullero dentro de mi casa. Me rompieron el medidor de gas, las rejas, todo el frente. Estas cosas no pueden ocurrir habiendo un semáforo”, explicó el vecino que además agregó que en esas calles hay recurrentes accidentes, “Hace poco hubo un choque grande, se metieron tres autos dentro de la pizzería de la esquina”, informó el vecino de Lomas de Zamora quien está sin luz, a la espera de poder reparar pronto todos los daños que ocasionados por el patrullero.

Por otro lado, el conductor del camión no sufrió lesiones graves, aunque también fue trasladado al hospital para una revisión general de su estado de salud.

Un hecho similar a este sucedió el mes pasado. Dos jóvenes, de 23 y 24 años, regresaban de una fiesta y perdieron el control del automóvil que manejaban, quedando incrustados dentro del comedor de la vivienda de una vecina de Lomas de Zamora.

“Había tres chicos que estaban sentados en un tronquito, donde se sientan todas las mañanas a jugar. Cuando chocó el auto hacía un minuto que se habían levantado y se habían ido a la casa de su abuela. Rompieron todo, la heladera, la cocina, un trompo que había acá para mezclar cemento, todo”, contó Susana, vecina del barrio, que además agregó: “Cuando salieron del auto vinieron los otros amigos a sacar las botellas y una jarra que tenían adentro del auto”.