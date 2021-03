Dólares. Foto: NA.

El dólar blue operó hoy sin cambios y cerró a $ 143, y el "solidario" avanzó a $ 160,59, mientras el Banco Central volvió a comprar reservas por u$s 130 millones.

De este modo, la entidad monetaria lleva adquiridos en lo que va de marzo poco más de u$s 1.300 millones, el mejor registro en un año, según estimaciones realizadas por cambistas locales.

En la víspera, el Central se vio obligado a desembolsar unos u$s 72 millones, pero rápidamente logró recuperar ese monto con la intervención de este martes.

En cuanto a la evolución del tipo de cambio, el billete negociado de manera informal cerró a $143, igual valor de la jornada anterior, con lo que parece estar encontrando un punto de equilibrio.

Por su parte, el dólar minorista y según las cotizaciones que en promedio realiza el Central finalizó a $91,194 para la punta compradora y a $97,326 para la vendedora.

Sin embargo, si se toman en cuenta los impuestos y recargos correspondientes, la divisa se posicionó firmemente por encima de los $160 y trepó a $160,59, treinta y ocho centavos más que en la jornada anterior.

El dólar mayorista, por su parte, operó a $91,64, con lo que sumó siete centavos frente a la rueda anterior.

El volumen negociado en el segmento de contado llegó a u$s u$s 296.7 millones; en futuros MAE se hicieron u$s 35,5 millones y en el mercado de futuros Rofex se operaron u$s 223 millones.

Este lunes, los cerealeros y aceiteros exportadores efectuaron liquidaciones por u$s 157,5 millones.

"Por el feriado de este miércoles, no habrá operaciones en el mercado y se espera que la corrección del jueves compense el día sin actividad", comentó un operador cambiario.

Agregó que "en los dos primeros días de esta semana se repitió el ajuste de los dos primeros días de la semana anterior.

Perceptible cambio de tendencia debido a una menor demanda autorizada, generó un escenario favorable para la regulación oficial".

Los dólares bursátiles operaron con tendencia a la baja y el Bolsa o MEP retrocedió 0,4% a $ 142,43, el nivel más bajo desde el 26 de enero y siguió siendo el más bajo de la plaza.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación retrocedió 0,5% a $148,32. con lo que la brecha con el oficial mayorista se ubicó en el 62,6%.

Toda la expectativa de la plaza cambiaria está puesta en el avance de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), justo cuando el ministro de Economía, Martín Guzmán, se encuentra en Washington para avanzar en el diálogo con el organismo.