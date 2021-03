Sergio Moro, REUTERS

El Supremo Tribunal Federal de Brasil consideró parcial al ex juez Sérgio Moro, en una votación histórica, al anular una condena contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien ahora queda confirmado como víctima de persecución política por parte de la operación Lava Jato y con derechos para ser candidato en 2022.

La decisión, tomada por 3 votos contra 2, se produjo luego de que la ministra Carmen Lúcia cambiara su voto, lo cual está permitido hasta el final del juicio; anteriormente, se había opuesto a las sospechas de Moro.

El equipo legal de Lula alegaba que Moro no fue imparcial al encabezar las investigaciones contra el ex presidente. El STF invalidó decisiones claves de procedimiento en los casos contra Lula, cuyas condenas ya fueron anuladas este mes. Con sus derechos políticos restaurados, el ex presidente ya ha agitado el panorama político de cara a la elección de 2022, al posicionarse como un fuerte rival de Bolsonaro, aunque aún no ha confirmado su candidatura.

Sin embargo, los casos contra Lula podrían ser juzgados nuevamente en un tribunal federal de Brasilia, basándose en las mismas pruebas.

Una nueva condena, si se confirmara tras una apelación, podría marginarlo de las elecciones como lo hizo antes de la carrera de 2018.

Ahora que el STF desestimó las pruebas en su contra, basándose en la imparcialidad de Moro, los casos contra Lula, así como contra decenas de otros políticos y líderes empresariales de alto perfil en prisión, probablemente comenzarían desde cero en la operación Lava Jato.