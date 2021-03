George Segal. Foto: Reuters.

El mundo del espectáculo, y muy en especial de Hollywood y el de la TV estadounidense, está de luto. George Segal, reconocido actor con una trayectoria de más de seis décadas, falleció a los 87 años de edad, según lo ha informado su esposa el martes.

"Con devastación, la familia anuncia que esta mañana George Segal falleció debido a complicaciones de una cirugía de bypass" dinformó Sonia Segal, en un comunicado difundido hoy por Sony Television.

George Segal había nacido en Long Island, Nueva York, en los Estados Unidos y tuvo créditos como actor van desde "Who’s Afraid of Virginia Woolf?", en 1966, una actuación que le valió recibir una nominación al Oscar, y "A Touch of Class", en 1973.

Noticias relacionadas

Durante los años '70, interpretaba por lo general a los protagonistas irónicos en películas como "The Duchess and the Dirtwater Fox" y "Fun with Dick and Jane". En los años '90, egal fue más reconocido por sus roles en televisión, entre ellos el de Jack Gallo, el propietario de una revista de moda un poco tonto en "Just Shoot Me!".

En el año 2013, el productor Adam F. Goldberg lo eligió como el patriarca de la familia judía Albert "Pops" Solomon en su serie semiautobiográfica, "The Goldbergs".

"Por puro destino, terminé eligiendo a la persona perfecta para interpretar a Pops", comentóGoldberg en Twitter. "Al igual que mi abuelo, George era un niño de corazón con una chispa mágica", comentó.

Su agente, Abe Hoch, describió a George Segal como su amigo y cliente cercano. "Extrañaré su calidez, humor, camaradería y amistad. Era un ser humano maravilloso", comentó en un sentido omunicado de la firma Sony.