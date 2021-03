Cristina Kirchner en espacio de la Memoria en Las Flores, AGENCIA NA

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró que es "una paradoja que los que están en contra del Estado, de las intervenciones, son los mismos que durante la dictadura estatizaron sus deudas", y aludió, sin mencionarla, a la familia Macri, durante un acto en Las Flores en el marco del Día de la Memoria.

Cristina Fernández de Kirchner aseguró que "las políticas de memoria, verdad y justicia castigaron a los que violaron los derechos humanos, pero a los que instigaron, apoyaron y empujaron a hacer lo que hicieron nunca les pasó nada" e incluso "terminaron más ricos, porque además dejaron la estatización de la deuda externa, entre ellos la familia y el grupo económico que ya sabemos quién es".

Por su parte, aseguró que lo que se modificó en el 2003 en Argentina "fue una matriz de producción económica y fundamentalmente un sentido común de nosotros los argentinos y argentinas".

La ex mandataria recordó que, cuando fue como Presidenta a Las Flores, la segunda vez que visitaba esa localidad bonaerense, recorrió el parque industrial que se había inaugurado durante el Gobierno de Néstor Kirchner y recordó que, antes de Néstor Kirchner, allí "no había parque industrial".

Cristina destacó el hecho de que "con las únicas vacunas" que cuenta hoy Argentina "son rusas y chinas", agregó que no tiene ni ella ni tuvo el ex presidente Néstor Kirchner "anteojeras económicas" y que "nunca" confundieron sus "preferencias personales con los intereses nacionales", al hacer mención a sus viajes a Estados Unidos de vacaciones.

La también ex senadora nacional dejó clara la voluntad de pagar la deuda externa y remarcó que el Frente de Todos es "el único espacio político que nunca endeudó a la Argentina y pagó las deudas de todos los otros gobiernos".