Alonso al volante del Alpine de Fórmula 1 en los test. Foto: Reuters.

Luego de haber disputado unas productivas pruebas de pretemporada que plantearon muchas dudas con la mayoría de equipos de la Fórmula 1 respecto de su rendimiento, la "Máxima" abre la temporada y el asturiano está deseando salir a la pista.

En la previa al Gran Premio de Bahrein, evento que inaugura formalmente el 2021, Fernando Alonso contó sus primeras sensaciones de cara a lo que viene, luego de su esperado regreso tras más de dos años. El español tiene cifradas esperanzas en el Alpine F1 Team.

Con este marco, Alonso se mostró muy confiado: “Estoy mentalmente preparado. Habiendo tenido todo el año pasado como preparación sabiendo lo que me esperaba, hice un regreso paulatino con el equipo. También estoy bien físicamente, me he estado preparando muchos meses. Vuelvo a la F1 para divertirme y entretener a la gente con grandes resultados. Quiero ganar, pero diré que volver, ganar carreras y títulos es un sueño. Veremos a ver y cruzaremos los dedos”.

Como suele suceder al inicio de cada temporada, las dudas y los pronósticos sobre dónde está cada equipo están más presentes que nunca, también entre los pilotos: “Es demasiado pronto para saberlo y creo que no veremos el verdadero orden de la parrilla hasta la primera sesión de clasificación, ahí es donde todo el mundo estaremos en igualdad de condiciones. Creo que habrá algunas sorpresas”.

El Gran Premio de Bahrein se celebra desde el viernes 26 al domingo 28 de marzo de 2021 (tandas libres de entrenamientos, clasificación y carrera), como apertura de la temporada.