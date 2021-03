Cristina Kirchner en acto en Las Flores por el Día de la Memoria, AGENCIA NA

La locutora del acto que encabezó Cristina Kirchner en Las Flores por el 24 de Marzo cometió un blooper al referirse a la actual vicepresidenta como "señora Presidenta de la Nación".

La situación generó repercusiones en las redes sociales, donde se viralizó un breve video en el que apenas la ex mandataria finalizó su discurso, se escucha a la locutora decir: "Muchas gracias, señora Presidenta de la Nación, y de esta forma damos por finalizado el acto".

La Vicepresidenta hizo como si nada hubiese ocurrido, o como si no se hubiese dado cuenta, y saludó a su hijo y a los demás funcionarios que se encontraban a su lado.

La frase desató todo tipo de comentarios en Twitter, la mayoría de ellos alegando al pronunciamiento que suelen realizar dirigentes de la oposición acerca de que sería Cristina Kirchner quien verdaderamente tiene el poder dentro del Ejecutivo.