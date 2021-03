Mirtha Legrand.

La conductora histórica de la televisión, Mirtha Legrand espera la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus para su gran regreso a la pantalla chica.

“Todavía no tengo fecha para la segunda dosis, ¡estoy esperando que me avisen!”, dijo Mirtha Legrand, en declaraciones a la prensa. Y advirtió que no regresará a la televisión hasta no haber sido inoculada y saber que generó anticuerpos. “Yo, hasta que no me apliquen la segunda vacuna, no haré nada”, sentencio.

En tanto, afirmó que cuando regrese a su programa estará al frente del ciclo de los domingos -Almorzando con Mirtha Legrand- y que la emisión de los sábados continuará con Juana Viale como conductora.

En los últimos tiempos pudo ver a sus seres queridos, después de un año en el que estuvo mucho tiempo solo manteniendo contacto telefónico, dijo la diva.

Mirtha Legrand recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V el 11 de marzo y espera que en los próximos días le comuniquen la fecha en la que se tendrá que presentar para aplicarse la segunda.

“Estoy muy agradecida por esta posibilidad. Paciencia que el turno llega”, escribió la conductora en su cuenta de Twitter junto con una foto adentro de su auto sosteniendo el carnet de vacunación minutos después de haber sido inoculada en el Centro Islámico, ubicado en Bullrich y Avenida del Libertador, en el barrio porteño de Palermo,

Al día siguiente, desde la cuenta oficial de Sputnik V, le dedicaron un especial mensaje en el cual hacían referencia a que ya formaba parte de los “sputnikvacunados”. “Es genial ver a Mirtha Legrand, con una impresionante carrera de 80 años, entre los sputnikvacunados. Ella compartió lo complacida que estaba con la experiencia. Le deseamos más éxito a la gran dama de la televisión argentina ahora que está protegida del COVID-19″, se leyó completo el tuit.