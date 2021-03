Accidente de helicóptero en Rocha, Uruguay. Foto: El País.

Un helicóptero de la Fuerza Aérea uruguaya que llevaba a bordo un cargamento de vacunas de Pfizer contra el coronavirus a la ciudad de Rocha, en Uruguay, cayó en un campo este jueves, y dejó el saldo de tres heridos leves y la pérdida total en las dosis que transportaba.

El accidente se motivó en una falla mecánica que obligó al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia. Diego Pintado, director de Salud de Rocha, manifestó que al llegar a tierra la aeronave se incendió y sufrió pérdidas totales.

A bordo se encontraban tres tripulantes, que resultaron con lesiones leves y permanecían observación en el hospital local.

El viaje era parte del plan de distribución del tercer envío de vacunas de Pfizer que llegaron el miércoles a Uruguay.

Se informó que a bordo había cerca de 300 dosis en el cargamento.

Informe sobre la caída del helicóptero. Canal 26.