Martín Guzmán, en negociaciones con el FMI. Foto: NA.

Economistas advirtieron que la deuda que la Argentina mantiene con el FMI "es impagable", pero cuestionaron el "zigzagueo permanente" del Gobierno con ese organismo crediticio.

El economista Ricardo Delgado consideró que "claramente, la Argentina no puede pagar los casi 45 mil millones de dólares de capital que le debe al FMI, de los cuales 18 mil millones habría que abonar el año que viene".

A su criterio, el acuerdo que firmó el Gobierno anterior con el Fondo "es impagable en estas condiciones. La Argentina no tiene los dólares y no tampoco la posibilidad para generarlos".

En el acto por el Día de la Memoria, la vicepresidenta Cristina Kirchner dijo que la deuda con el FMI tiene "plazos y tasa que son inaceptables", postura con la que Delgado coincidió.

Además, la ex presidenta remarcó: "no tenemos la plata para pagar, creo que este 24 de marzo debe ayudarnos a reflexionar sobre la necesidad imperiosa de retomar un modelo de producción y empleo, aunque es cierto que las dificultades son extremas".

En este marco, Delgado indicó que "estamos en medio de una negociación y no es menor tener una discusión con el principal acreedor del país. Pero también es cierto que el FMI le prestó a la Argentina lo que no le prestó a nadie a lo largo de toda su historia".

"Entonces, la Argentina también es un problema para el Fondo", evaluó el ex secretaría de Obras Públicas en declaraciones al programa "Ruleta Rusa", que conduce Nancy Pazos FM Rock and Pop.

En cuanto a la posibilidad de que recién dentro de 20 años pueda comenzar a devolverse el dinero, comentó: "con algo así, habría que modificar los estatutos del Fondo. Pero también sería complicado pagar la deuda tras ese plazo. Creo que por eso los bonos argentinos están sufriendo un castigo".

Otro economista, Miguel Kiguel, aseguró que "este Gobierno está en un zigzagueo permanente, sobre todo en el tema con el FMI y la relación con Venezuela. Va buscando un equilibrio según sea lo más importante en el momento".

"Uno no quiere enfrentarse con los acreedores justo en el momento donde se le pide la plata. El ministro Martín Guzmán está en Washington negociando justo ahora", evaluó Kiguel, al cuestionar a la vicepresidenta.

En esa línea, el ex secretario de Finanzas del ex presidente Carlos Menem afirmó: "Cuando uno negocia con el acreedor, no quiere disgustarlo".

Asimismo, afirmó que "hace daño cómo se alinea la Argentina internacionalmente. Tiene que estar Cristina para que ocurran estas cosas, si no, no pasan".