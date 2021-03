Intensa búsqueda de Tehuel.

Este jueves, se suspendieron los rastrillajes en la búsqueda de Tehuel De La Torre debido a la lluvia. El caso del joven trans que fue a una entrevista de trabajo y no volvió a su casa de San Vicente conmocionó a la población y aún se espera novedades. Hasta ahora, la policía continúa investigando todos los datos recopilados en la localidad de Alejandro Korn.

En los últimos días se realizaron más de 300 rastrillajes diferencia en el barrio La Esperanza. Fueron 8 kilómetros a la redonda en la casa donde se encontraron elementos importantes. Con perros adiestrados y buzos tácticos, continuó la búsqueda. Se sumó también la policía federal con intenso trabajo en los zanjones.

Según dijeron fuentes policiales, este jueves no se hacía rastrillaje pero si es un día de análisis sobre toda la información recopilada en los rastrillajes y ver cómo sigue la búsqueda. Por el momento no hay novedades.

Noticias relacionadas

La familia realizó su propio rastrillaje en la zona, junto a algunos vecinos.

Your browser does not support the video element.

El único detenido del caso es Luis Alberto Ramos (oriundo de dicho barrio de Alejandro Korn, está alojado en una dependencia policial de La Plata y se negó a declarar, tal como dijo su abogado. La policía dio con él en la zona de Avellaneda cuando estaba visitando a una pareja. Lo encontraron con rasgos distintos: estaba rapado, con boina y barbijo, tratando de disimular su apariencia para no ser detenido.

La policía pudo dar con él, y la fiscal espera que declare para aportar más detalles. Sí se sabe que fue la última persona que estuvo con Tehuel porque el celular del joven fue encontrado en esa casilla del barrio La Esperanza. Hasta ahora es el único sospechoso.

Tehuel salió de su casa en San Vicente con destino a Alejandro Korn hacia una entrevista de trabajo y nunca volvió. Desde entonces, se fue el 11 de marzo pasado, no se tienen más noticias y la búsqueda es cada vez más desesperante para la familia y la pareja del joven.

Tras la denuncia de su desaparición, la causa quedó en manos de la fiscal Karina Guyot, de la UFI Descentralizada de San Vicente.