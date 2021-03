Diego Maradona Jr., ciudadano argentino. Foto: Cancillería Argentina.

Este jueves 25 de marzo de 2021 no ha sido un día más para Diego Maradona Jr., ya que finalmente, se ha convertido en ciudadano argentino. Con ese marco, es que hizo un pedido muy especial.

"Memoria, Verdad y Justicia: queremos las tres cosas para mi padre. Voy a luchar hasta el último día de mi vida por eso", aseguró Diego Maradona Jr., de 34 años de edad, sobre el fallecimiento del astro que es materia de investigación por parte de la Fiscalía de San Isidro.

"Creo que la Justicia tiene sus tiempos y no quiero apurar a nadie, quiero que se hagan las cosas bien", dijo sobre la causa por la muerte de Diego, el 25 de noviembre de 2020.

"Estoy pendiente desde el primer día", afirmó al ser consultado sobre el avance de la investigación por el presunto delito de homicidio culposo, en la que están imputados el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la médica coordinadora Nancy Forlini y los enfermeros Dahiana Gisella Madrid, Ricardo Almirón y Mariano Perroni (coordinador).

"En la Argentina está mi abogado, el doctor Rey, que me apoya en esta lucha. Estoy al tanto de todo lo que está pasando, pero no me corresponde a mí decir quién fue el culpable, si es que hubo uno", afirmó desde la capital italiana.

En el expediente hay escuchas y audios de WhatsApp entre los integrantes del equipo médico de Maradona que revelan serias irregularidades en el tratamiento de su cuadro clínico y sus adicciones.

"Si hubo un culpable no lo puedo decir... Sí que vamos a apoyar las investigaciones y vamos a aportar todo lo que podamos", dijo diferenciándose de sus hermanas Dalma y Gianinna, que apuntan directamente a la responsabilidad del abogado Matías Morla y los imputados.

"Siempre tuve claro ser 50% napolitano y 50% argentino", aseguró luego de optar por el derecho que tienen todos los hijos de argentinos nacidos en el exterior.

Diego Maradona Jr. nació el 20 de septiembre de 1986 en la ciudad italiana de Nápoles, fruto de la relación de su madre Cristiana Sinagra con el astro argentino, que por entonces era futbolista de Napoli.

"Es un homenaje a mi padre. Es algo que siempre soñé, que sentía que tenía que hacer. Anoche no pude dormir. Sé que estaría muy orgulloso y contento, lo hice para reglárselo a él desde acá", señaló el joven.

"Lo extraño en el día a día, no es que hay un momento específico. Teníamos una muy buena relación. Por ejemplo, me falta cuando agarro el teléfono para mandarle un mensaje como hacía antes y ahora no puedo", dijo emocionado Diego Maradona Jr. al finalizar.