Defensa de niños contra motochorros en Corrientes

Dos niños defendieron a su mamá cuando era víctima de un ataque de “motochorros”, en el barrio San Gerónimo de la ciudad de Corrientes.

El mayor reaccionó primero y se abalanzó sobre el ladrón. Unos segundos después se sumó su hermano para proteger a la madre.

Luego de algunos segundos, el malhechor decidió correr hasta la moto en la cual lo esperaba su cómplice.

Tras el susto, la mujer cuestionó después en diálogo con los medios locales el accionar de la policía, debido a que ningún agente la atendió cuando quiso radicar la denuncia en la comisaría correspondiente.