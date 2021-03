Encalló un carguero y bloqueó el Canal de Suez.

La navegación por el canal de Suez quedó suspendida este jueves a raíz de que encalló un enorme barco carguero, informaron medios internacionales citando a autoridades de Egipto.

La medida fue adoptada con el fin de mover el portacontenedores MV Ever Given, varado desde el martes.

La enorme embarcación se quedó en el kilómetro 151 de la ruta, según el presidente de la Autoridad de Canal de Suez, Usama Rabie, citado por el portal Al Ain.

Se espera que durante la operación, los barcos que están en la vía fondeen en los lagos Amargos, ubicados aproximadamente en la mitad del canal.

"Las unidades de rescate y los remolcadores de la Autoridad continúan sus esfuerzos para rescatar el buque", ha afirmado Rabie, precisando que actualmente en el lugar trabajan ocho embarcaciones de ese tipo.

Propiedad de la empresa taiwanesa Evergreen, el carguero provenía de un puerto malayo y llevaba rumbo a Rotterdam, en los Países Bajos.

La empresa declaró que el barco encalló debido a los fuertes vientos reinantes en la zona.

De acuerdo con los meteorólogos egipcios, los fuertes vientos y una tormenta de arena azotaron el área el martes, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Como resultado del incidente, decenas de naves han hecho fila frente al canal de Suez a la espera de poder pasar por la ruta.

Inaugurado en 1869, el Canal de Suez es una vía acuática determinante.Conecta importantes rutas marítimas asiáticas con las europeas.Por allí fluye alrededor del 10 % del comercio mundial.Cada día, por los 190 kilómetros de su cauce transita un promedio de 50 embarcaciones.

Muchas de ellas transportan crudo desde Medio Oriente hacia Europa y América del Norte.

Un retraso prolongado en el paso por ese punto podría tener serias consecuencias en el comercio internacional.