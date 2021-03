"Allegados" en el fútbol argentino

El fútbol argentino vive un momento inusual por lo que generó la pandemia y, mientras en el mundo el público comienza a volver con protocolos, en la Argentina, la AFA habilita “allegados” que se convierten en hinchas VIP del deporte más popular de nuestro país.

Mientras los cánticos futboleros se repiten en cada estadio, como vimos en Boca – Defensores de Belgrano o Godoy Cruz – River, por mencionar sólo dos ejemplos, el socio, que pagó la cuota durante todo el año, sólo puede limitarse a ver el espectáculo por televisión.

Los hinchas VIP se contraponen a la idea de cuidado por lo que el fútbol argentino no cuenta con hinchas: la segunda ola es inminente y los protocolos deberían ser mucho más estrictos para no tener que lamentar más víctimas mientras se esperan las vacunas.

Noticias relacionadas

La AFA hace la vista gorda y el destrato al hincha parece no cesar: primero, se naturalizó que no haya hinchas visitantes y hoy se permite que el futbolero no pueda ir a los estadios. La pregunta es: ¿hasta cuándo el fútbol argentino seguirá maltratando a los que hacen que el show pueda seguir funcionando?