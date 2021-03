Pelea de jóvenes a metros del tren Sarmiento

Dos grupos de jóvenes se pelearon a las piñas y piedrazos en el paso a nivel del tren Sarmiento en Ramos Mejía y todo podría haber terminado en una tragedia.

La pelea quedó filmada por las cámaras de seguridad del lugar y se observa cómo un tren casi los arrolla. Tuvo que intervenir personal policial para frenar el enfrentamiento.

Your browser does not support the video element.

En medio de la pelea, una formación del tren pasó a centímetros de algunos de ellos que sin advertirlo continuaban con el enfrentamiento.

Noticias relacionadas

En la filmación captada por las cámaras de seguridad de Trenes Argentinos se observa cómo el motorman tuvo que frenar la formación debido al peligro que implicaba la secuencia.

Según informaron desde la empresa de ferrocarriles, el conductor alertó a las autoridades y rápidamente se hizo presente en el lugar personal de la Policía que logró detener la pelea. Los implicados rápidamente huyeron de la escena.