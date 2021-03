Daniel Scioli en Canal 26

Daniel Scioli, embajador argentino en Brasil, estuvo en los estudios de Canal 26 y habló de todo: las relaciones con el país liderado por Jair Bolsonaro, la pandemia y la realidad política de la Argentina.

“Hubo que reencauzar la relación con Brasil. Después de tener una reunión con Bolsonaro, armamos una agenda de integración y de crecimiento. Hoy tenemos superávit comercial con Brasil por segundo mes consecutivo y volvió a ser nuestro principal socio comercial”, inició el embajador.

“En Brasil había una visión distorsionada de lo que es el Frente de Todos. Fue una tarea titánica porque había que luchar con falsas informaciones. Pero Alberto Fernández confió en mí para recomponer el diálogo en Brasil y creo que el objetivo se cumplió”; comentó el ex gobernador.

"Mi pasión por el trabajo hizo que encontrara en Brasil buenas oportunidades para desarrollarme. Fui a hablar con cada uno de los presidentes de las automotrices para que puedan invertir en nuestro país. No como algo beneficioso sólo para Argentina sino también para que ellos puedan encontrar un buen producto con mano de obra calificada”, explicó Scioli.

En relación a la pandemia y su impacto en Brasil, Scioli aseguró: “Al principio se trataba al coronavirus con un enfoque distinto. Con el cambio del último ministro de Salud, dijeron que iban a tener una política más agresiva. Salieron a comprar vacunas, muchos Estados tienen toque de queda y la gente se cuida con el uso de tapabocas”.

A la hora de la visión nacional sobre Bolsonaro, el funcionario afirmó: “En la Argentina, hay que tener una visión pragmática. Yo hago todo lo posible para tener una relación razonable y conseguir lo mejor para el país. Busqué los intereses en común, como decía el General Perón. Juntos somos la principal potencia agroalimentaria del mundo, por lo que tenemos que tener una política conjunta”.

Ante la consulta de lo sucedido con Lula, Scioli comentó lo vivido en Brasil en las últimas semanas: “Es bueno que se haya esclarecido la situación. La Corte de Suprema dio un fallo contundente contra el juez Moro y desenmascaró lo que le hicieron al ex presidente. Ahora hay muchas especulaciones pero lo que yo tengo que hacer es trabajar con el presidente Bolsonaro, que fue elegido por el pueblo brasileño”.

También analizó la salida de Argentina del Grupo de Lima y consideró: “Es mi Gobierno y es mi Canciller. Son decisiones que se van tomando en consecuencia de lo que viene haciendo la Argentina. Pero eso no va afectar las relaciones con Brasil”. Y en relación a la situación del país liderado por Nicolás Maduro, dijo: “Venezuela debe encontrar su camino y debemos brindar una mirada solidaria por las cosas humanitarias que se están viviendo”.

En relación a las recientes apariciones de Mauricio Macri, Scioli aseguró: “Ya debatí con Macri y me siento un ganador retroactivo. La presidencia del gobierno anterior fue un retroceso en todo sentido. Gobernar es generar trabajo y hoy se están generando los empleos que él destruyó. Perón hablaba de soberanía industrial y hoy las estamos recuperando. Creo que la mejor forma es compararlo y vamos a tener una respuesta concreta a lo que dijo Macri. La gente habló en las urnas, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Si tiene que ir preso o no, no me corresponde a mí, creo que hay que dejar de politizar la Justicia. En Brasil pasó lo mismo y la Corte determinó que el lawfare se metió en la política brasileña”.

En cuando al balance de la gestión del actual Gobierno, el embajador argentino en Brasil aseveró: “El punto de partida, con la deuda y el debacle del sector productivo, estuvo muy condicionado y a eso se sumó la pandemia. A esto, se buscaron medidas como el IFE, mejorar el sistema de salud y ahora debemos generar esfuerzos para mejorar la economía en base al consumo, el desarrollo interno por sobre las importaciones y el crédito a empresas para que puedan desarrollarse. No tengo ninguna duda de que quien conduce el país es Alberto Fernández”.

En cuanto al ministro de seguridad de la Provincia, Scioli explicó: “Tengo una amistad con Berni. Es un gran trabajador y como todo trabajador, puede tener cuestiones polémicas. La Provincia es un país dentro de un país y es muy complicado. Me gusta su determinación, tiene mucha experiencia, no es un improvisado. Hay que estar en los zapatos de Berni, no es fácil ese lugar”.

Para cerrar, comentó su visión acerca de la situación de nuestro país en el mundo: “Argentina es un país abierto al mundo, y se confirma porque estamos en todas las mesas de negociaciones. Tenemos una mirada con una economía apuntada al sector productivo y eso implica negociar con inteligencia, que sea beneficioso para el país y que lleguen inversiones para mejorar la capacidad instalada. En la producción, el trabajo y el mercado interno es donde tenemos que poner todo el esfuerzo”.