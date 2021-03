Alexander Caniggia se enojó con la devolución de Germán Martitegui.

A lo largo de la segunda temporada de "MasterChef Celebrity", Germán Martitegui mostró complicidad con Alexander Caniggia por su desempeño en la cocina y la forma en la que toma los consejos del jurado. Sin embargo, en el "Jueves de última chance", el cocinero le señaló un error en la cocción de su tortilla y el mediático no ocultó su enojo.

Al ver la presentación de su plato, acompañado por una ensalada mediterránea, "Tegui" decidió dar vuelta la tortilla para ver cómo se veía en la parta inferior y dejó a la vista que se había quemado. "La diste vuelta, es como que le buscaste la quinta pata al gallo", se quejó el hermano mellizo de Charlotte. Mientras que Germán hizo referencia al apodo que le puso el joven de 28 años: "No te metas con Hitman".

Y luego, se explayó con la devolución. “Dimitri, está bien el queso, está derretido…”, empezó, mientras que Caniggia interrumpió para destacarse sobre sus compañeros: “Todavía no vi queso derretido acá”. Sin embargo, el chef insistió en que no había visto bien, porque el resto de los participantes había logrado lo mismo y agregó: “La tortilla podría estar un poquito menos cocida, pero no es solo estético el problema, se siente el sabor. En tu casa, te la comés. Acá, está quemada”. "Hitman me quiere cagar", rezongó Alex en diálogo con la producción del programa y finalmente se llevó el delantal negro y deberá competir en la gala de eliminación del domingo para continuar en la competencia y confía en que se va a lucir.

Cabe recordar que la semana anterior, Martitegui le llamó la atención a Caniggia por no probar su plato de cornalitos antes de presentárselo al jurado. "Hay un problema, Germán, yo no como pescado. ¿Lo querés probar vos? Probate uno", le advirtió el participante. Y al ver que seguía negado, el cocinero recurrió a una de sus frases más polémicas para retarlo: "Probalo, no seas 'barat'".

Finalmente, el mediático presentó un plato de pinchos de pescado y vegetales, melón grillado y salsa de palta que fue muy elogiado por Germán, Damián Betular y Donato De Santis y explicó por qué no quiso comer su preparación. "Odio el pescado porque me intoxiqué cuatro veces y no comí más", reveló. "Medalla de oro, sin comer esto, nunca más", sentenció Martitegui, pero el joven de 28 años aseguró que prefería salir último en la competencia antes de ingerir pescado.