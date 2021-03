Noble gesto de un comerciante con un niño que le pidió útiles, Gentileza Sitio Andino

El dueño de una librería en San Rafael tuvo un hermoso gesto con un niño que se acercó a su comercio para pedir algunos elementos para estudiar.

El niño se acercó a pedir útiles escolares para poder ir a la escuela. Ante esa situación, el librero no dudó un segundo y le regaló una bolsa repleta con artículos escolares y antes de entregarsela le preguntó: “¿Qué más necesitás?”

Después de atarse los cordones, el menor encaró a la puerta de salida, pero se acordó de lo más importante y se dio vuelta para decir: "¡Gracias, señor!".

Todo lo vio un cliente que estaba en el local y escribió en su facebook: "Por casualidad del tiempo presencié un hecho que alienta a seguir empujando para el lado correcto. El dueño de librería DINO (tercer cuadra de libertador) dejo entrar en su local un niño que pedía..no plata, no comida..entro a pedir útiles para poder ir a la escuela (literales palabras del niño de no más de 8 años) a lo que el señor dueño del dicho local salió proyectado camino a las estanterías y lleno una bolsa al son de la pregunta "que más necesitas". Tuve que expresarle mi admiración y recomiendo el lugar donde seguro abran pasado más hechos como este, solo que esta vez yo lo presencié. Me saco el sombrero ante usted don...DINO LIBRERÍA!”

En declaraciones a Sitio Andino, el comerciante reconoció que su hijo Mauricio fue quien tomó la hermosa decisión de ayudar al pequeño y, según cuenta el sitio, es un gesto que se viene repitiendo desde los primeros tiempos de abierta la librería.