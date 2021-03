Choque de trenes en Egipto, REUTERS

Al menos 32 personas murieron y 66 resultaron heridas, debido a un choque entre dos trenes de pasajeros en Sohag, en el sur de Egipto, se informó oficialmente.

Un comunicado del Ministerio de Salud de ese país informó que "treinta y dos ciudadanos murieron y 66 resultaron heridos en la colisión de dos trenes en Tahta, en la gobernación de Sohag", unos 460 kilómetros al sur de El Cairo.

Varios vagones volcaron como consecuencia de la colisión, según un video filmado cerca del lugar del accidente y dado a conocer por la prensa local.

La ministra de Salud, Hala Zayed, viajará al lugar del siniestro y la fiscalía informó que se abrió una investigación para determinar las causas del accidente, consignó la agencia AFP.

Los accidentes automovilísticos en autopistas y de trenes son comunes en Egipto, debido a la circulación anárquica, a vehículos muy viejos y a rutas y vías en mal estado.

En 2002 se produjo la tragedia ferroviaria más grave de la historia de Egipto, cuando un incendio en un tren provocó la muerte de 370 personas al sur de El Cairo.