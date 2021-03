Conferencia de prensa de Axel Kicillof, CANAL 26

El Gobierno bonaerense realizó una serie de anuncios en materia de deuda, impositiva y tarifaria: se confirmó que las tarifas de energía eléctrica subirán 7% a partir de abril.

“Estamos anunciando un aumento de 7% en la tarifa final a partir del 1° de abril e iniciar con ellos un período de negociación y empezar a definir costos e inversiones necesarias hacia adelante. Esas inversiones van a garantizar el sostenimiento de la red”, indicó el subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni.

Y agregó que esta situación de transición se extendería hasta el próximo periodo de revisión tarifaria, que se realizaría el año que viene.

“La cuestión de la deuda y los acuerdos y compromisos con el sector energético son dos yunques que quedaron del Gobierno neoliberal de Macri y de Vidal. En los dos casos, impagables. Dejó una deuda impagable para el Estado provincial y tarifas impagables, con aumentos que iban a volverse impagables, para los hogares y las empresas de la Provincia”, destacó el gobernador Axel Kicillof.