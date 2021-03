Lacalle Pou en el Mercosur. Twitter.

El presidente de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou, pidió hoy al Mercosur "flexibilizar" sus reglas para que los países puedan avanzar en acuerdos comerciales con otros bloques.

"Tenemos que avanzar en las negociaciones con otros bloques. Nosotros no estamos conformes. Creemos que es bueno iniciar diálogo y sentarse a la mesa, pero la suma de situaciones en las cuales no capitalizan estos acuerdos generan frustraciones", dijo el presidente uruguayo.

Lacalle Pou participó hoy de una cumbre virtual de jefes de Estado para conmemorar el 30° aniversario de la firma del Tratado de Asunción por el que se creó el Mercosur.

La ceremonia fue encabezada por el presiente argentino, Alberto Fernández y contó con la participación de sus pares de Paraguay, Miguel Abdo Benítez; del Brasil, Jair Bolsonaro; del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce; y de Chile, Sebastián Piñera.

"El acuerdo con la Unión Europea... allí tenemos una dificultad. Se ha trabajado muchísimos años y todavía falta camino por recorrer, que hoy nos genera cierto escepticismo. Y tenemos que sincerar ese proceso para ver si vamos a llegar a buen puerto", dijo el uruguayo.

Lacalle Pou agregó que hay otros bloques en el mundo que en estos treinta años han desequilibrado y generado riqueza y mercados sobre los cuales el Mercosur todavía no ha hecho avances suficientes, como por ejemplo el Asia.

"¡Es el momento para avanzar juntos! Obviamente que el Mercosur pesa en el concierto internacional. Lo que no puede ser es un lastre. Nosotros no estamos dispuestos a que sea un corsé en el cual nuestro país no se pueda mover. Y por eso hemos hablado con todos los presidentes de la flexibilización", dijo Lacalle Pou.

"Flexibilización, distintas velocidades, veamos el nombre o el concepto. Pero Uruguay necesita avanzar. Nuestro pueblo nos exige avanzar en el concierto internacional. Y por eso vamos a proponer formalmente que se discuta en la mesa la flexibilización", dijo el presidente uruguayo.

Y agregó: "Uruguay necesita que técnicamente y sobre todo políticamente el Mercosur tome una decisión al respecto. Después de treinta años, hijos de este momento en el cual el mundo se mueve muy rápido, no hay tiempo para grandes diálogos y grandes comisiones. ¡Hay que actuar!".

"Casi todos los presidentes que hablaron antes que yo hablaron de pragmatismo. Me quiero subir a ese concepto. Librado de ideologías. Pensando en la libertad de desarrollo de los pueblos.

Cuidando el bloque. Y teniendo como centro una vez más al individuo de cada uno de nuestros países. Tenemos que trabajar para la prosperidad de nuestras patrias. Es con el Mercosur, pero también es con la libertad que nuestro país necesita y merece", dijo.