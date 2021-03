Alberto Fernández en encuentro de mandatarios del Mercosur, AGENCIA NA

El presidente Alberto Fernández destacó que "avanzamos vertiginosamente en la región", al cerrar el encuentro virtual del Mercosur que se desarrolló por los 30 años de creación del bloque, y dijo: "No queremos ser lastre de nadie".

"Si nos hemos convertido en una carga, lo lamento. No queríamos ser una carga para nadie. Terminemos con esas ideas que ayudan tan poco a la unidad. No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco. No somos lastre de nadie, es un honor ser parte del Mercosur", dijo el mandatario al cerrar el encuentro

En su exposición, el presidente de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou, había pedido al Mercosur "flexibilizar" sus reglas para que los países puedan avanzar en acuerdos comerciales con otros bloques.

"¡Es el momento para avanzar juntos! Obviamente que el Mercosur pesa en el concierto internacional. Lo que no puede ser es un lastre. Nosotros no estamos dispuestos a que sea un corsé en el cual nuestro país no se pueda mover. Y por eso hemos hablado con todos los presidentes de la flexibilización", había dicho el mandatario del país vecino.