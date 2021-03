Felipe Pettinato habló tras el brote psicótico y destapó un escándalo familiar.

A principios de marzo trascendió que Felipe Pettinato había sufrido un brote psicótico y, en consecuencia, lo habían internado en el Hospital Pirovano. Pero tanto él como su entorno prefirieron no dar muchos detalles sobre su salud. Incluso, su hermana Tamara se mostró muy molesta con los programas de espectáculos que tomaron el tema y dejó en claro que no iba a hablar al respeto. Sin embargo, tres semanas más tarde, el joven de 27 años dialogó con Ángel De Brito y terminó destapando una interna familiar.

“Felipe Pettinato sigue internado, yo le pregunté cómo estaba y me dijo: ‘Ya te voy a contar en estos días, pero por suerte estoy mejor. No me interesa que me defiendan en un tribunal personas que no me defienden en la vida. Mi ex mujer, Sofía Colasante, me fue infiel, desde el 2017 al 2020 con Martín Moyano, el ex de mi hermana Tamara y padre de mi sobrino”, reveló el conductor de "Los ángeles de la mañana".

Y continuó leyendo los mensajes de Felipe: “‘Estoy enojado por la salud de mi hija, que está en manos de gente nefasta. Estoy internado voluntariamente y pasándola excelentemente’, y me mandó una foto desde la internación”. Además, el imitador de Michael Jackson aseguró que tiene videos en los que su expareja y madre de su hija Juana Michela reconoce que tenía una relación paralela y que solo tiene relación con Tamara, dando a entender que con el resto de su familia no tiene contacto porque son "unos cobardes y mercenarios". "Voy a ir a juicio contra mi exmujer y lo voy a ganar e ir por quienes me hicieron tanto daño, te lo juro por Juanita Michela", concluyó el hijo de Roberto Pettinato, sobre la tenencia de su hija.

Por su parte, Andrea Taboada señaló que Felipe tiene un juicio en su contra por abuso sexual a una mejor. "Sigue en la Justicia, lo que pasa que él con el tema de las internaciones no se está presentando a declarar", precisó la periodista. Cabe recordar que a fines de 2019 cuando salió a la luz la denuncia, Pettinato dejó de mostrarse en las redes sociales y se defendió en una breve entrevista en El Nueve. “Sé que soy inocente y que las cosas se pagan”, manifestó y argumentó que la madre de la menor presentó la denuncia para obtener dinero.