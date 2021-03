Julio De Vido, NA.

El Tribunal Oral Federal 4 pidió opinión a la Fiscalía y las querellas sobre si corresponde o no tomar por firme la condena de cinco años y ocho meses de prisión sobre el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido por la tragedia ferroviaria de Once, y en virtud de ello evaluará si lo detiene ahora o espera que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia.





Sucede que la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó esta semana un recurso extraordinario por el cual De Vido pretendía llegar a la Corte Suprema para que revise su condena, y si bien le queda a la defensa la chance de ir en queja, este último trámite no tiene efecto suspensivo.





No obstante, hace poco la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal estableció que recién la condena está firme cuando falla la Corte, con lo cual todo hace suponer que no irá detenido hasta ese momento.





Pero entre los jueces Guillermo Costabel, Jorge Gorini y Ricardo Basílico hay un debate interno sobre si detienen o no a De Vido ahora o tienen en cuenta los cambios introducidos por esa Comisión y aguardan que falle la Corte.