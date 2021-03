Thierry Henry, ex futbolista.

El exdelantero francés Thierry Henry, campeón mundial con su seleccionado en 1998, reveló hoy que decidió abandonar las redes sociales de internet por sus "niveles intolerables de racismo y bullyng".





"Volveré sólo cuando las personas que manejan las plataformas las vigilen con el mismo celo con que cuidan que no sean violados los derechos de copyright", afirmó Henry, de 43 años, en su cuenta de Twitter, que dará definitivamente de baja mañana.





El exjugador de Arsenal (Inglaterra), Juventus (Italia) y Barcelona (España, donde fue compañero de Lionel Messi y Javier Mascherano), tiene 2,3 millones de seguidores en Twitter, donde reclamó que el problema del odio y el racismo no sea ignorado.

Hi Guys



From tomorrow morning I will be removing myself from social media until the people in power are able to regulate their platforms with the same vigour and ferocity that they currently do when you infringe copyright.... pic.twitter.com/gXSObqo4xg