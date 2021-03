Liberan parte del barco Ever Given en el canal de Suez, REUTERS.

El buque Ever Given fue liberado parcialmente después de bloquear el canal de Suez durante casi una semana, confirmaron las autoridades, aunque los esfuerzos para reflotarlo deberán seguir por varios días más.

Este lunes la parte trasera del barco fue liberada de una de las orillas del canal, pero el jefe de la compañía holandesa que trabaja en la operación dice que su proa todavía está atascada de una manera "inédita".

Peter Berdowski, director ejecutivo de Boskalis, cuya empresa está trabajando para liberar el barco, dijo que el buque había girado unos 20 grados: "Esa es en realidad la parte más fácil". Alejar la proa de la orilla del canal, donde permanece atascada en arcilla arenosa, será más difícil, agregó.

Las autoridades confirmaron que "la operación para liberar el resto del barco se reanudará cuando el nivel del agua suba". Si los remolcadores no pueden liberar el barco, Berdowski dijo que intentarían dirigir el agua por debajo de la proa utilizando equipo de dragado.

Ever Green, buque varado en el Canal de Suez, foto Reuters

Osama Rabie, jefe al mando del Canal de Suez dijo que: "El buque portacontenedores comenzó a flotar con éxito después de responder a las maniobras de arrastre...Una vez que se retire el barco, reanudaremos la navegación directamente y lo llevaremos a Bitter Lakes".

The Ever Given, un barco de 224.000 toneladas casi tan largo como como la altura del Empire State, encalló en el canal egipcio el 23 de marzo. Equipos de Egipto y de todo el mundo han estado trabajando sin parar para tratar de reflotar el barco, con una operación que involucró a 10 remolcadores, dragas de arena y empresas de salvamento.

El canal de Suez es una de las vías fluviales más transitadas e importantes del mundo y pierde aproximadamente US$ 14 millones por día en tarifas de tránsito. Se acumularon miles de millones de dólares en cargamentos en más de 350 barcos que esperaban su paso.

Video gentileza RT en español.