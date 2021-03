La mujer fue asfixiada por los hombres policías en México.



En las redes sociales se difundió un video que muestra a cuatro policías mexicanos golpear a una mujer en el piso hasta que finalmente muere. El acontecimiento que sucedió en Tulum, despertó la indignación de toda la sociedad y creó conmoción en el país.

En las imágenes, uno de los cuatro agentes de la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Tulum asfixia con su rodilla a la mujer, quien solo alcanza a expresar un gemido de auxilio en plena luz del día.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo inició una indagatoria, aunque no mencionó si los policías están detenidos ni el motivo del sometimiento de la mujer, no identificada.

La Secretaría de Gobernación (Segob) del Gobierno federal se sumó a los reclamos de justicia. “Condeno este acto de incompetencia y abuso policiaco y exijo castigo para los responsables”, tuiteó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob.

Alertamos al lector la sensibilidad de las imágenes del video.