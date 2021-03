Príncipe William, el hombre pelado más sexy del mundo.

Entre tanto escándalo vivido en la casa real de la monarquía británca, una buena noticia le llegó al príncipe William, ya que fue elegido como el hombre pelado más sexy del mundo. El duque de Cambridge se encontró con esta sorpresa en un año bastante convulsionado en el Palacio de Buckingham.

En un informe de la clínica británica especializada en cirugías estética x Longevita, William fue descripto como sexy 17,6 millones de veces en diferentes reportes, webs y blogs que indexa el megabuscador Google.

Al príncipe le siguen en esa lista el exboxeador Mike Tyson, el actor Jason Statham, el cantante Pitbull y el exbasquetbolista Michael Jordan, quienes completaron los cinco primeros lugares. Además, hay otras figuras tanto de Hollywood como del mundo del deporte que integran el selecto grupo de hombres pelados “irresistibles”. Ellos son los actores Dwayne “The Rock” Johnson, Bruce Willis, Vin Diesel y John Travolta, y el boxeador Floyd Mayweather.

