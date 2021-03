Bitcoin. Foto: Reuters.

Pasan los meses y mucha gente empieza a interesarse en entrar a este mundo del dinero virtual y la especulación financiera, incluso la tía cuyo máximo riesgo era jugar una boleta de lotería, ahora también habla de Satoshi Nakamoto y te discute de economía en la mesa del domingo.

Indudablemente, el fenómeno ha captado la atención de personas que nunca antes se interesaron por el mundo del dinero y las finanzas, y si bien, esto es muy sano y muy positivo, es importante entender que los grandes hacen negocios con la inexperiencia de la gente.

Asi que si vas a entrar, o entraste hace poco, te invito a tener en cuenta algunas ideas, pensamientos, de este viejo lobo especulador...

1- El Broker o Exchange

Si, es muy importante, por que motivos? varios, ya que es importante entender que por ejemplo, en la compra de criptomonedas, a veces nos seducen con comisiones bajas o descuentos y beneficios, pero en la letra chica, puede haber una diferencia de precio entre el activo real y el precio del sitio.

A esta diferencia se la conoce como "Spread", y muchas veces suele ser mayor que la comisión de otros sitios.

Nunca está de mas, revisar los legales para evitar sorpresas con depósitos o retiros, ya que por mas que te mande la empresa un saludo por tu cumpleaños, o te salude amistosamente cada vez que entras, muchas veces, el exchange o broker es tu enemigo.

2- Saber que es lo que vas a comprar.

Es muy común hoy en día, escuchar gente que quiere invertir en determinada criptomoneda o en un sitio web que tu primo te recomendó, donde pones 1 bitcoin y al mes te dan 4, sin antes saber de que trata; Tenés una herramienta maravillosa hoy en día que es Youtube,"nunca" está de mas buscar información, seguro algo bueno vas a sacar.

La investigación es un paso importante antes de invertir.

Como decía el gran Warren Buffett, nunca inviertas dinero en algo que no conozcas, sobretodo en el mercado de criptomonedas, que al no tener regulaciones está plagado de estafas piramidales, ponzis y negocios con bases endebles y promesas falsas.

3- Ciclos de mercado

Esto es muy importante y está vinculado al punto 1, el desarrollo de la fase alcista esta muy avanzado, y si bien, puede continuar, justamente porque nada de esto está regulado y la manipulación es algo real, podes encontrarte con un cambio de tendencia general del mercado y sortear un Bear market no es algo que recomiendo ni al peor enemigo, ya que puede ser una larga espera tan solo para poder vender sin perder dinero.

Tener en cuenta, que nadie te va a avisar cuando el mercado corrija a la baja, y es algo que puede ocurrir de la noche a la mañana.

Te sugiero, si te interesa, buscar notas anteriores escritas en diario26, donde hablo de los ciclos de mercado, la gestión del riesgo y otros temas que seguramente te van a interesar.

4- La gestión del riesgo

La importancia de usar un "stop loss" o "stop limit". Esto es una cláusula, presente en muchos exchanges donde aclaras, que si el activo cae de determinado precio, se dispare una venta automática.

Por ejemplo, ahora Bitcoin se encuentra en 55.000 usd, y uno decide colocar un SL un 10% por debajo, en caso de un desplome, poder contar con el capital para comprar luego de la caída.

En esto, lo "único" que podes saber con certeza, es cuanto vas a perder, si el escenario es desfavorable.

5- NUNCA operar por expectativa o emociones.

Si, así es, a todos nos ha pasado, creer en una inversión o proyecto, caer en FOMO, pensar que acabas de tomar la mejor decisión de tu vida y el mercado siempre se encarga de poner las cosas en su lugar.

Nunca lo que vos creas, o sientas va a ser reflejo de la realidad, de hecho, insisto que uno de los desafíos mas grandes que tiene uno como trader, es el de poder operar con frialdad, las emociones nos hacen tomar decisiones impulsivas, y en esto la impulsividad cuesta dinero.

6- Si vendes, VENDES, si compras, COMPRAS.

Muchas veces me llegan mensajes, de gente que vendió algo pensando que no iba a subir más, al rato volvés y encontrás que sigue subiendo y volvés a comprar, y horas más tarde se produce un desplome.

No se preocupen, esto es más que común, por eso, si VENDES, VENDISTE, no especules con volver a entrar y vender más arriba, porque no solo te vas a quedar sin la ganancia, sino que vas a retirarte en pérdida.

En el único caso que podes hacer esto, es si gestionas tu riesgo, es decir, volvés a entrar con una cláusula de salida en caso de desplome.

Y como digo siempre, el mejor curso en esto, es perder dinero, y como a todos nos pasa y nos seguirá ocurriendo este fenómeno, lo ideal es, que en caso que decidas entrar nuevamente, tu "stop loss" se encuentre en un lugar donde en caso de desplome, te retires en CERO ganancias, y tu única perdida, sea la experiencia adquirida.

Nunca invertir dinero que vayas a necesitar en el corto o mediano plazo, recordar, que los mercados tienen ciclos, son muy aislados los casos de personas que invirtieron y se hicieron millonarias en poco tiempo, esa es la zanahoria que le ponen al especulador novato, y sino, pensá esto por un segundo....

Porque motivo te venderían un activo financiero, si ellos supieran que va a continuar subiendo y te lo pueden vender aún mas caro? Es mas probable, que el mercado necesite de inversores novatos, que ingresen dinero real.

Así es como crecen los mercados, y como se alimentan los traders experimentados.