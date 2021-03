Alex Caniggia tuvo una gran noche en "MasterChef Celebrity": "Hice la magia y la diferencia".

Luego de una semana en la que se mostró reacio a seguir las reglas de los diferentes desafíos de "MasterChef Celebrity", Alex Caniggia se reivindicó y tuvo una gran noche en la gala de eliminación. Al igual que Georgina Barbarossa, Dani La Chepi, Sol Pérez, Daniel Aráoz y Candela Vetrano, el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis fue sorprendido por la producción del certamen con dos cajas sobre su mesada.

Una de madera, que no permitía ver qué tenía adentro, y otra transparente que dejaba a la vista pescado, frutas y verduras. Y el joven de 28 años no lo dudó y fue a lo seguro para no llevarse ninguna sorpresa a la hora de cocinar. Sin embargo, se encontró con un inconveniente: no sabía cómo filetear el pescado.

“Esta vez sí necesitaba que llegue ‘Hitman’ porque al pescado lo estaba haciendo bolsa”, reconoció luego de recibir indicaciones de Germán Martitegui, quien le explicó que debía deslizar el cuchillo "del lomo para abajo" y lo alertó porque no había pensado en preparar ninguna salsa. “Salsa no tenía pensado hacer. ¿Kétchup? ¿Va el kétchup?”, preguntó el participante. Mientras que el cocinero recurrió a uno de los términos que más utiliza para hacerle entender que su idea estaba mal: “No, el kétchup no va. El kétchup es ‘barat’”.

Teniendo en cuenta lo mal que le había ido por no escuchar los consejos de los que saben, Alexander siguió al pie de la letra las indicaciones de Germán y presentó un besugo acompañado por peras, durazno, cebolla y chauchas al que llamó "Fishman Hitman Style", en homenaje a Martitegui, a quien apodó "Hitman". "¿Le hiciste algún tratamiento a la cebolla?", quiso saber Donato De Santis y se sorprendió al enterarse que el hermano mellizo de Charlotte la había presentado cruda, pero bien condimentada. "Tu plato y tus sabores, como en este caso, son 'multitexturales', chicos. Ahí hay muchos sabores que ligeramente no conozco, pero obviamente me seducen", continuó el italiano. "Ahí hice la magia y la diferencia", destacó Caniggia, satisfecho con su preparación.

"Me da un poco de bronca que sin saber nada, te salga un plato así. Para empezar", manifestó por su parte Germán y destacó la combinación de sabores y la cocción de todos los alimentos. Y finalmente "El Emperador" fue elegido como uno de los mejores participantes de la noche junto a La Chepi y Georgina y asumió un nuevo desafío para la próxima ronda: animarse a cocinar en las islas que están frente al jurado.