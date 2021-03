Milagros, la embarazada que murió embestida por un motochorro.

Una persecución policial en Castelar terminó en tragedia. Milagros, una joven de 21 años y que estaba embarazada de tres meses, murió tras ser atropellada por un motochorro que huía de la policía. Su familia dijo ahora que el patrullero iba sin sirena y que los jóvenes "no tuvieron forma de darse cuenta" del hecho. Uno de los delincuentes involucrados, falleció esta madrugada en la comisaría.

Tal como relató a los medios Alejandra, la madre de Milagros, la chica salió anoche con su novio a comprar una gaseosa y queso rallado para cenar con ella su casa de Castelar. Se dirigían al negocio que estaba a 10 cuadras de distancia, pero quedaron encerrados en la persecución policial, ella se cayó de la moto y murió en el acto.

Con profundo dolor, la madre de Milagros dijo: "Salió 10 minutos a comprar y no volvió más, yo necesito justicia". Este domingo, la mujer cocinaba fideos cuando su hija salió a buscar las cosas que faltaban. Fue la última vez que la vio. "Los vecinos me dijeron que la policía venía sin sirena, con las luces apagadas... Ellos no tuvieron forma de darse cuenta de que había una persecución".

La policía perseguía a dos motochorros que escapaban tras robar una serie de comercios en Morón e Ituzaingó. En el cruce de las calles Domingo Palmero e Isabel de Pardo, se produjo la tragedia.

Los testigos del hechole dieron otra versión a los familiares de Milagros: "Nos dijeron que el patrullero chocó a los delincuentes y eso hizo que, a la velocidad que venían, ellos embistieran a mi hija".

Milagros no llevaba casco, cayó al piso y murió en el acto por la violencia del golpe. Su novio también resultó herido aunque no de gravedad, y está sedado por el traumático momento. "Él vio a mi hija aplastada por la moto y la sacó", contó Alejandra.

Según detalló con indignación la mujer, la ambulancia demoró dos horas en llegar al lugar y cuando llegó trasladó primero a uno de los delincuentes, con heridas graves. Dejó a su yerno esperando por lo menos una hora más hasta que volvieron a buscarlo: "No me parece justo, se llevaron a un ladrón en lugar de asistirlo a él".

Lo último que se conoció del hecho es que en horas de la madrugada murió uno de los delincuentes en la seccional 3 de Castelar Sur. El otro motorchorro es operado por fráctura en el cráneo.

Además, separaron a la policía bonaerense e interviene Gendarmería en el caso.