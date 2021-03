Larreta. NA.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió al aumento significativo de casos de coronavirus que hay en la Ciudad de Buenos Aires y advirtió que en las próximas semanas habrá un aumento en la ocupación de camas de terapia intensiva.

"Hace un mes teníamos 700 casos diarios nuevos. Hoy estamos ya superando los 1000 con picos como el del sábado, que tuvimos 1435. La tasa de contagiosidad pasó de 0,92 a 1,10. Si bien la ocupación de camas de terapia intensiva está baja, es de prever que el aumento de los contagios se traduzca en un aumento de las camas ocupadas en las próximas semanas", explicó el mandatario porteño.

Asimismo, aclaró que todas las decisiones del Gobierno de la Ciudad se toman "en base a la evidencia" y explicó que "los motivos de este rebrote son la llegada del otoño y la aparición de nuevas variantes del virus".

"Tenemos que enfrentar el nuevo escenario con mucha responsabilidad y con mucha planificación. Este aumento nos agarra mejor preparados, con el sistema público adaptado a esta situación, con una readecuación del espacio público, con las costumbres ya adoptadas en términos de cuidado y distanciamiento, con el sistema sanitario desplegado y con la experiencia de saber lo que nos pasó en 2020 y lo que pasó en otros lugares", sostuvo.

Larreta remarcó que "hay un gran operativo para el testeo de los turistas" y ratificó que "el testeo a los turistas es clave para la contención", por lo que consideró "muy importante" que en Semana Santa, quienes salgan de la Ciudad, deberán testearse al ingresar nuevamente.

"Cumplimos el objetivo de retomar con las clases presenciales. Para mantener la presencialidad, es muy importante que todos los docentes se hagan el test cada 15 días. Hoy, el nivel de contagio del sistema educativo es igual al de toda la Ciudad. Las escuelas no generan un riesgo de contagio mayor que el resto de la Ciudad", indicó.

"El segundo pilar de nuestra estrategia sanitaria es la vacunación. El Gobierno Nacional es el que nos proveé las vacunas.

Hay 280 puntos de vacunación que van abriendo de acuerdo a la cantidad de vacunas que nos entran. El sistema de empadronamiento es equitativo y transparente. Cada vacuna que nos envía el Gobierno Nacional, es una vacuna que se aplica", aseveró.

Asimismo, indicó que hoy comenzará la inscripción "de los más de 200 mil adultos mayores que están entre 70 y 80 años".

"El hecho de que se abra la inscripción no significa que los grupos anteriores no se puedan seguir anotando. La inscripción no cierra. A las 12:30 empezamos con el empadronamiento de los mayores de 75. A partir del jueves a las 6:00, vamos a empadronar a los mayores de 70. Todos los empadronados van a tener su turno y su vacuna. Los tiempos de vacunación van a depender del ritmo de entrega del Gobierno Nacional. Al día de hoy, de las 425 mil dosis que nos envió el Gobierno Nacional, ya aplicamos el 90%", aseguró.

Por último, concluyó: "El tercer pilar de nuestra estrategia sanitaria es la responsabilidad individual. La vacunación genera expectativa pero no nos tiene que llevar a relajarnos. Mientras avanzamos con la vacunación, la mejor barrera para contener el avance del virus es seguir apelando a la responsabilidad de cada uno: mantener el uso de tapabocas, las distancias, el lavado de manos y evitar los lugares cerrados. La confianza es la base en una sociedad. Estamos ante un aumento de casos, pero estoy seguro que vamos a poder seguir manteniendo las actividades que hoy tenemos. Pido que nos unamos y trabajemos juntos ante este rebrote".