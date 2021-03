Billete de dólar. Foto: NA.

El dólar blue operó este lunes sin cambios y cerró a $142 y el "solidario", que incluye una carga impositiva del 65%, superó los $161, en una jornada en la que el Banco Central logró sumar reservas por US$ 60 millones, según fuentes privadas.

La autoridad monetaria volvió a aprovechar el buen ingreso de divisas por parte de exportadores y comprar divisas, con lo que en el mes lleva embolsados unos US$ 1.450 millones.

A lo largo de la semana pasada, y favorecidos por los precios altos de materias primas a nivel internacional, exportadores de cereales y oleaginosas totalizaron ingresos por US$ 458,2 millones.

En casi cuatro meses, la entidad que conduce Miguel Angel Pesce lleva adquiridos US$ 2.840 millones: en diciembre, US$ 608 millones; en enero, US$ 157 millones y en febrero, US$ 633 millones.

En el mercado mayorista, el dólar cerró a $ 91,91, lo que significó una leve suba de 7 centavos respecto del viernes anterior, la más baja desde el 19 de octubre para un comienzo de semana. De este modo, la autoridad monetaria convalidó un ajuste inferior para un inicio de semana, ya que por lo general tiene que compensar los dos días sin actividad financiera.

A inicios de marzo, el Central anunció la intención de dejar de lado el mecanismo de devaluación uniforme para generar mayor volatilidad.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 319,8 millones, sin operaciones en futuros MAE y con un volumen en Rofex de US$ 535 millones.

En cuanto a la cotización del dólar "solidario", aquel que tiene la recarga impositiva, operó en promedio a $ 91,46 comprador y $ 97,61 vendedor.

Por lo que quienes adquirieron dólares a través de operaciones de homebanking debieron pagar $ 161,05 por unidad.

En el año, el dólar blue acumuló una caída del 15% equivalente a $ 24, aunque contra el máximo de fines de octubre ($ 195) registró una baja del 27%.

En cuanto a los dólares financieros, el "contado con liqui" (CCL) cedió 1,6% a $143,61, con lo que la brecha frente al oficial mayorista se ubicó en el 56,2%, el spread más bajo desde inicios de julio.

El dólar "Bolsa" o MEP cayó un 0,8% a $137,31, el valor más bajo desde fines de septiembre.

De este modo, la brecha con el oficial mayorista se redujo al 49,40%.

Los denominados dólares bursátiles continúan operando en baja no sólo por intervenciones del Central sino por la mayor oferta privada.