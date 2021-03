Luis Lacalle Pou vacunándose contra coronavirus. Foto: Twitter Luis Lacalle Pou.

Tras el fuerte cruce con el presidente argentino Alberto Fernández en la cumbre del viernes del Mercosur, el jefe de Estado uruguayo, Luis Lacalle Pou, defendió nuevamente este lunes la flexibilización del bloque del Mercosur para avanzar en negociaciones comerciales bilaterales y aseguró que es para "el bien de todos".

"No hay uno contra otro, al revés, es el bien de todos. Si alguno cree que no es para su bien, que nos aflojen un poco la piola, que se flexibilice el Mercosur", dijo el mandatario al aplicarse la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Lacalle Pou no hizo referencia puntual a ninguno de los socios del Mercosur, pero la referencia al cruce con Fernández fue claro ya que repitió una de las palabras que más molestó a su par argentino: "lastre".

"Tenemos vocación de integración regional. Tenemos vocación de que el Mercosur sea un trampolín y no un corset o un lastre", insistió el uruguayo ante la prensa que lo espera fuera del hospital de Montevideo donde se vacunó.

"Somos la quinta región más proteccionista del mundo. Y miramos y tenemos los monstruos asiáticos generando más mercados, consumiendo lo que se produce, no en Uruguay, ¡en la región! Entonces parece lógico que para el progreso de nuestros pueblos, para que haya trabajo, nos abramos al mundo", dijo Lacalle Pou.

Además de volver a insistir con su pedido de flexibilización del principal bloque comercial del Cono Sur, Lacalle Pou reveló que la cumbre virtual del viernes pasado -en la que Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay celebraron el 30 aniversario de la organización regional- no terminó con una declaración conjunta porque no hubo acuerdo sobre la cuestión de abrirse a acuerdos comerciales bilaterales, como piden todos los socios, excepto la Casa Rosada.

"No hubo una declaración del Mercosur porque Uruguay insistía que tenía que estar en el párrafo 12 el tema de la flexibilización. Y como no se accedió a eso, algún otro país dijo 'si no va ese párrafo, no hay declaración", contó el mandatario.

La cuestión hace tiempo que divide a los socios, aunque las alianzas internas alrededor de este tema han cambiado según los Gobiernos de turno de cada uno de los países.

"Si nos hemos convertido en una carga, lo lamento. No queríamos ser una carga para nadie. Terminemos con esas ideas que ayudan tan poco a la unidad. No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco. No somos lastre de nadie, es un honor ser parte del Mercosur", dijo el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou.