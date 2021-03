Enfermera detenida por no querer sacarle sangre a un preso.

Una enfermera que trabaja en la Unidad de Pronta Atención número 5 (UPA), en Longchamps, denuncia que fue esposada por una oficial de la Policía por negarse a realizar una extracción de sangre a un detenido en medio de una emergencia coronaria.

El hecho ocurrió el domingo y el momento en que la enfermera pedía que le sacaran las esposas quedó registrado en un video que grabó una compañera de trabajo y se hizo viral en las redes.

La enfermera interrumpió la tarea ante la llegada de una persona que tenía fuertes dolores en el pecho con probabilidades de infarto: un “código rojo”, según lo denominan en el centro de salud. Fue entonces cuando una oficial de la fuerza le impidió continuar con su trabajo y le colocó las esposas que, según señalaron, tenía el detenido, identificado como Francisco Corvalán.

Noticias relacionadas

Ante la difusión de las imágenes, la Policía defendió su accionar al asegurar que la profesional los había recibido “de forma agresiva y se habría abalanzado sobre la efectiva”. Además, aseguraron que la mujer se había negado a realizar los exámenes de sangre y orina indicados porque reclamaba que la fuerza de seguridad le proveyera el material necesario para las tareas.

La enfermera realizó una denuncia por abuso de autoridad. En el caso interviene la UFI 4 de Lomas de Zamora.