Daniel Gollan, ministro de Salud de la Provincia

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, advirtió esta mañana que la "dimensión casi explosiva" de la suba de contagios de coronavirus "pone en serio riesgo" al sistema de salud.



"Queríamos transmitir la enorme preocupación, la gran preocupación, por la dimensión casi explosiva que está teniendo en estos momentos la confirmación de nuevos casos en una situación que no habíamos visto hasta ahora", sostuvo el funcionario provincial.



Al encabezar el informe epidemiológico, el titular de la cartera sanitaria de Buenos Aires remarcó que "hay un aumento muy fuerte de casos y empieza a impactar fuertemente en todo el sistema".



"La velocidad pone en serio riesgo la respuesta de capacidad del sistema de salud: puede hacer entrar en crisis el sistema de diagnóstico y el de seguimiento", alertó.



Y añadió: "Necesitamos un altísimo compromiso de la ciudadanía para cumplir los protocolos y cuidarse".

El ministro apeló a los bonaerenses a "redoblar los esfuerzos" para mitigar la propagación del coronavirus "en esta segunda ola" y sostuvo que "está en nosotros lograr que este invierno sea un invierno diferente".



"Seguramente vamos atener más casos en esta segunda ola pero está en nuestras manos lograr y, ya lo estamos haciendo, que, si vacunamos, la mortalidad y la internación bajen. Le pedimos a la ciudadanía de la provincia de Buenos Aires que redoble los esfuerzos en esta etapa final. Si hacemos las cosas bien, este podría ser el camino hacia la etapa final", afirmó el ministro en conferencia de prensa.