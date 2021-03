Soledad Silveyra contó cuál es el trauma que le quedó tras sufrir un ACV.

Este domingo, en el programa Almorzando con Mirtha Legrand (que conduce su nieta Juanita Viale), la actriz y conductora habló sobre el episodio que sufrió y cuál fue el trauma que le quedó tras pasar por esa situación delicada que la hizo cambiar sus hábitos radicalmente.

“Dejé de fumar pero me cuesta, hago dieta y no como nada dulce. Tengo que caminar y tomar mucha agua”, admitió Soledad Silveyra en el programa de El Trece y reveló el trauma que le quedó: “Vivir ese momento hizo que me cambiar varias cosas. Todavía no me atrevo a manejar”.

Tras haberse recuperado, la actriz habló sobre cuáles fueron los indicios que la motivaron a solicitar una consulta con su médico. “En agosto mientras hacía Mujeres tuve un mareo muy raro, como un tembleque de la pierna, me habrá durado 30 segundos y el productor me agarró. En octubre tuve otro”, admitió.

Y recordó: “Después el 22 de diciembre mientras hacía las compras navideñas con mis nietas mayores, se me cayó la billetera y la cara de preocupadas de las chicas me hizo dar cuenta que tenía que ocuparme”.

Por otro lado, admitió que tuvo suerte tras sufrir el ACV: “La intuición fue increíble. Y cuando me dijeron que había tenido un ACV no lo podía creer, porque no sabía que había casos de asintomáticos”.

“Simplemente quiero comunicarles que estoy bien. Vine a hacerme ayer una resonancia magnética, donde salió que había tenido un leve ACV. Después sí, se descubrió que tenía la carótida izquierda tapada”, reveló la actriz.

Y cerró agradeciendo a su familia, amigos, compañeros y a su seguidores: “Ahora la responsabilidad es mía: a cuidarme y dejar de fumar. Los abrazo con todo mi corazón”.