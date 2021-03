Kun Agüero, NA.

El delantero Sergio "Kun" Agüero no estaría en los planes del entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, quien prefiere incorporar al elenco catalán a su compatriota Memphis Depay para la temporada venidera. Tras conocerse que Agüero no continuará en el Manchester City después que finalice en junio próximo su contrato, la noticia provocó revuelo en diferentes clubes de Europa, pero al parecer su destino no estará en el equipo que capitanea su amigo Lionel Messi.

Según indicó el medio español Sport, Koeman mantiene la misma postura que en las anteriores semanas y ya descartó la incorporación del futbolista argentino debido a que prefiere tener entre sus dirigidos a Depay. El jugador holandés también finaliza contrato con el Olympique de Lyon el próximo 30 de junio y el técnico lo viene pidiendo desde que llegó al Barcelona, por lo cual podría llegar a mitad de año a la entidad catalana.

El entrenador considera que Depay se adaptaría mucho mejor a su sistema de juego y además podría jugar en varias posiciones mientras que Agüero solo lo haría en la punta de ataque.

Noticias relacionadas

Además, otro de los puntos que Koeman considera importante es el rol con el que llegaría al vestuario ya que cree que Depay encajaría mejor el rol de suplente que Agüero y así se lo habría transmitido al club. En tanto, la llegada de Depay o de Agüero es totalmente independiente al intento de fichaje de Earling Haaland, el delantero noruego que es el elegido para ser el titular del Barça mientras que el holandés y el argentino llegarían para ser suplentes.

Por su parte, la secretaría técnica del Barcelona pretende confeccionar un proyecto que ilusione y convenza a Messi pero al mismo tiempo vive una situación económica muy delicada que no concede demasiado margen de maniobra y también descartó el fichaje del Agüero.