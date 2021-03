Amado Boudou, NA.

La Cámara Federal de Casación Penal no definió si el ex vicepresidente Amado Boudou debe o no volver a la cárcel por el caso Ciccone Calcográfica al tener una condena firme de diez años y diez meses de prisión y pidió que el juez de primera instancia vuelva a resolver dónde va a seguir detenido el ex funcionario.



Lo resolvió la Sala IV al considerar que la resolución del entonces juez Daniel Obligado de diciembre que había revocado su prisión domiciliaria estuvo mal fundamentada y, en virtud de eso, se deberá emitir un nuevo fallo.



Ahora, en lugar de Obligado está el juez Ricardo Basílico: lo que resuelva sobre Boudou seguramente será apelado por la defensa, por lo que la situación se va a dilatar aún mucho más.



Los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángel Ledesma tuvieron en cuenta que el fallo de Obligado no estuvo bien fundamentado, sumado a que Boudou se encontraría próximo a cumplir el tiempo requerido para acceder a la libertad condicional.



De esta forma, el ex vicepresidente con condena firme por cohecho pasivo en concurso ideal con el delito de negociaciones incompatibles con la función pública seguirá por ahora detenido en su casa.



Boudou había alcanzado la prisión domiciliaria el pasado 6 de abril de 2020 por decisión de Obligado, quien consideró que en ese momento el fallo no estaba firme y que había una situación de vulnerabilidad en el cuidado de sus dos hijos.



Pero cerca de fin de año, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena al rechazar un recurso, y los fiscales del caso entonces pidieron que vuelva a la cárcel.



El juez Obligado en los últimos días de diciembre resolvió que debía volver a la cárcel pero que ello se cumplía cuando esté firme su decisión, por lo que fue apelado por la defensa y ahora resolvió la Casación que el magistrado que tiene a cargo la ejecución de la pena vuelva a resolver.



La jueza Ledesma dijo que se vulneró el derecho de defensa de Boudou en tanto el tribunal no garantizó la intervención del condenado una vez que los fiscales reclamaron que vuelva a la cárcel tras el fallo.



Por su parte, el juez Carbajo opinó lo mismo y agregó que podría llevarse a cabo una audiencia entre las partes, mientras que Borinsky recordó que, al concedérsele la detención domiciliaria a Boudou, el fiscal general ante Casación, Javier De Luca, desistió del recurso interpuesto por el fiscal de la instancia previa, lo que implicó que el condenado continué en su domicilio.



Mientras se discute o no si Boudou vuelve a la cárcel o no, en enero accedió a un beneficio de quita de la pena por estímulo educativo que le otorgó el juez Obligado por realizar varios estudios en la cárcel.