Lío Pecoraro se emocionó al contar que su hermana le donará la médula.

A casi seis meses de haber sido diagnosticado con una leucemia promielocítica, Lío Pecoraro se encuentra en la recta final de su tratamiento y deberá someterse a un trasplante de médula en el que su hermana Laura, que dejó a su marido y sus hijos mellizos para acompañarlo, será su donante. “Estoy sanado, la enfermedad mínima residual es negativa. Pero para ponerle el sello al decretado, ganado y sanado es que vamos al intercambio medular”, reveló el periodista en un móvil con "Todas las tardes", programa que conduce Maju Lozano y del que forma parte pero desde que inició su tratamiento está de licencia.

"No es fácil encontrar un donante de médula. Hay una desinformación importante sobre el tema, la gente piensa que le van a arrancar una parte del cuerpo. Pero es solo una extracción de sangre y eso basta para salvar una vida. Y mi hermana viene a salvarme la vida”, agregó notablemente emocionado. Y explicó cómo será el procedimiento: “Lo que se produce es un engranaje: mi medula sale y entra la médula de mi hermana. Es el sello al excelente tratamiento realizado en el Hospital de Clínicas. Así que quiero agradecer al director, a mi médica y a todo el equipo de bromatología”.

Además, explicó que gracias a la obra social de Actores, el procedimiento se llevará a cabo en la Fundación Favaloro. "Me queda a dos cuadras de mi casa, y me da una tranquilidad enorme”, reconoció. E hizo hincapié en lo importante que fue para él haber consultado a un médico ante los primeros síntomas de la enfermedad: “Un día me encontré que tenía que conducir el programa y se me empezó a trastocar todo, no podía mencionar el nombre de las personas. Gracias a ese aviso me terminé haciendo chequeos. Por los valores de sangre noté que estaba pasando algo raro en mi organismo. Descubrimos la leucemia”.

Pecoraro hizo público su cuadro a mediados de octubre a través de un video que posteo en sus redes sociales. "Estoy atravesando una enfermedad llamada leucemia promielocítica. Es una leucemia grave, aguda, que actúa muy rápidamente", reveló y enseguida inició su tratamiento en el Hospital de Clínicas, que afortunadamente dio buenos resultados. El periodista pasó varios meses completamente aislado, ya que sus defensas estaban muy bajas y el riesgo a contraer coronavirus era mayor, pero en las últimas semanas, retomó algunos de sus trabajos a través de videollamadas.